Snap Aktie News: Snap am Mittwochabend mit Verlusten

Die Aktie von Snap gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Snap-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 7,74 USD.

Die Snap-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 7,74 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Snap-Aktie bis auf 7,66 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 7,79 USD. Zuletzt wechselten via New York 2.516.347 Snap-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.01.2025 auf bis zu 13,28 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 41,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,91 USD. Dieser Wert wurde am 03.09.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Snap-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Analysten bewerten die Snap-Aktie im Durchschnitt mit 10,00 USD.

Am 05.08.2025 hat Snap in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,15 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 1,34 Mrd. USD gegenüber 1,24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Snap veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 27.10.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Snap 2025 einen Verlust in Höhe von -0,415 USD ausweisen wird.

