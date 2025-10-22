Snap Aktie News: Snap verzeichnet am Mittwochnachmittag kaum Ausschläge

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Snap zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Die Snap-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 7,85 USD.

Bei der Snap-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 7,85 USD. Die Snap-Aktie legte bis auf 7,85 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Snap-Aktie sank bis auf 7,74 USD. Bei 7,79 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 473.022 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 11.01.2025 markierte das Papier bei 13,28 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 69,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie. Bei 6,91 USD fiel das Papier am 03.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie.

Snap-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,00 USD an.

Am 05.08.2025 hat Snap die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,15 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,75 Prozent auf 1,34 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Am 27.10.2026 wird Snap schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der Snap-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,415 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

