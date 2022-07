Snap Aktie News: Snap fällt am Freitagnachmittag tief

Die Snap-Aktie notierte im XETRA-Handel um 22.07.2022 16:22:00 Uhr mit Abschlägen von 34,4 Prozent bei 10,41 EUR. Bei 10,26 EUR markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,81 EUR. Bisher wurden via XETRA 255.303 Snap-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.09.2021 markierte das Papier bei 72,18 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snap-Aktie derzeit noch 85,58 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,26 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snap-Aktie 1,46 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 80,00 USD für die Snap-Aktie.

Snap ließ sich am 22.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,22 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,19 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 38,09 Prozent auf 1.062,73 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 769,58 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 25.10.2022 erwartet. Am 09.08.2023 wird Snap schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Snap 2022 einen Verlust in Höhe von -0,665 USD ausweisen wird.

