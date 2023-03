Snap Aktie News: Snap am Freitagnachmittag mit Kursplus

Um 15:52 Uhr ging es für das Snap-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 11,53 USD. Bei 11,73 USD markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,45 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 977.892 Snap-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,78 USD) erklomm das Papier am 06.04.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 71,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.10.2022 bei 7,33 USD. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 57,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,00 USD je Snap-Aktie an.

Am 31.01.2023 äußerte sich Snap zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1.299,74 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.297,89 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Snap am 25.04.2023 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,641 USD je Snap-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ink Drop / Shutterstock.com