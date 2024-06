Snap Aktie News: Snap am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Snap gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Snap befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,0 Prozent auf 16,54 USD ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die Snap-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 16,54 USD. Die Snap-Aktie gab in der Spitze bis auf 16,31 USD nach. Bei 16,49 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 355.573 Snap-Aktien.

Am 19.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,89 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Snap-Aktie somit 7,55 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 27.09.2023 auf bis zu 8,28 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie.

Nachdem Snap seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 25.04.2024 äußerte sich Snap zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,19 USD gegenüber -0,21 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz wurden 1,19 Mrd. USD gegenüber 988,61 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Snap am 23.07.2024 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Snap 2024 einen Verlust in Höhe von -0,507 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

