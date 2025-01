Snap Aktie News: Snap legt am Mittwochnachmittag zu

Kurs der Snap

Die Aktie von Snap gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Snap-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 11,30 USD.

Die Snap-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 11,30 USD. Der Kurs der Snap-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,38 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,25 USD. Von der Snap-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 318.562 Stück gehandelt.

Bei 17,50 USD erreichte der Titel am 07.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 35,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 8,29 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 26,60 Prozent würde die Snap-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Am 29.10.2024 hat Snap die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,09 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Snap im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,37 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 04.02.2025 dürfte Snap Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 10.02.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snap einen Verlust von -0,463 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

