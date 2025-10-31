Snap Aktie News: Snap am Nachmittag im Plus

Snap im Fokus

Die Aktie von Snap gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Snap-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 7,79 USD.

Das Papier von Snap konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,4 Prozent auf 7,79 USD. Kurzfristig markierte die Snap-Aktie bei 7,80 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 7,63 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Snap-Aktie belief sich zuletzt auf 1.093.265 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,28 USD) erklomm das Papier am 11.01.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snap-Aktie mit einem Kursplus von 70,58 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,91 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Snap-Aktie mit einem Verlust von 11,24 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Snap-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,00 USD für die Snap-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Snap am 05.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap ein Ergebnis je Aktie von -0,09 USD vermeldet. Das vergangene Quartal hat Snap mit einem Umsatz von insgesamt 1,34 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,37 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,01 Prozent verringert.

Die Snap-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet.

2025 dürfte Snap einen Verlust von -0,417 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

