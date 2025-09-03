Snowflake Aktie News: Snowflake am Nachmittag im Keller

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Snowflake. Die Snowflake-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 5,3 Prozent auf 217,11 USD abwärts.

Die Snowflake-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 5,3 Prozent im Minus bei 217,11 USD. Bei 217,11 USD markierte die Snowflake-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 222,92 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 336.788 Snowflake-Aktien.

Am 29.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 249,99 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 107,13 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snowflake-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Snowflake-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Snowflake ließ sich am 27.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,89 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,95 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1,14 Mrd. USD gegenüber 868,82 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 26.11.2025 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2029 gehen Analysten von einem Snowflake-Gewinn in Höhe von 3,06 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snowflake-Aktie

