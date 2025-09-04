Snowflake Aktie News: Snowflake zieht am Freitagnachmittag an

So entwickelt sich Snowflake

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Snowflake. Zuletzt stieg die Snowflake-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 225,58 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,7 Prozent auf 225,58 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Snowflake-Aktie sogar auf 226,16 USD. Bei 223,92 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 135.783 Snowflake-Aktien.

Bei 249,99 USD erreichte der Titel am 29.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snowflake-Aktie. Bei 107,13 USD fiel das Papier am 07.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snowflake-Aktie derzeit noch 52,51 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snowflake 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 27.08.2025 hat Snowflake die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,89 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,95 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Snowflake 1,14 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 868,82 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.11.2025 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Snowflake-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,20 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snowflake-Aktie

Snowflake-Aktie springt dank schwarzer Zahlen im zweiten Quartal an

Ausblick: Snowflake präsentiert Quartalsergebnisse

Snowflake-Aktie springt an: Umsatz von Snowflake knackt Milliardenschwelle