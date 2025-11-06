Snowflake Aktie News: Snowflake am Donnerstagnachmittag gesucht

Snowflake im Fokus

Die Aktie von Snowflake gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Snowflake-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 271,89 USD zu.

Die Snowflake-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 2,7 Prozent im Plus bei 271,89 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Snowflake-Aktie bei 274,34 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 268,25 USD. Bisher wurden via New York 109.953 Snowflake-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 280,48 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Snowflake-Aktie 3,16 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.11.2024 Kursverluste bis auf 118,84 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Snowflake-Aktie 128,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Snowflake am 27.08.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,89 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snowflake ein EPS von -0,95 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,14 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 31,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 868,82 Mio. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Snowflake am 03.12.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Snowflake-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 02.12.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Snowflake ein EPS in Höhe von 1,20 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snowflake-Aktie

Snowflake-Aktie springt dank schwarzer Zahlen im zweiten Quartal an

Ausblick: Snowflake präsentiert Quartalsergebnisse

Snowflake-Aktie springt an: Umsatz von Snowflake knackt Milliardenschwelle