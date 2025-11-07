Snowflake Aktie News: Snowflake am Nachmittag leichter

So entwickelt sich Snowflake

Die Aktie von Snowflake gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Snowflake-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,1 Prozent auf 259,23 USD ab.

Die Snowflake-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 259,23 USD. Das bisherige Tagestief markierte Snowflake-Aktie bei 255,00 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 260,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 98.120 Snowflake-Aktien.

Am 04.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 280,48 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snowflake-Aktie. Bei einem Wert von 119,70 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.11.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Snowflake-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 27.08.2025 hat Snowflake die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,89 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snowflake ein Ergebnis je Aktie von -0,95 USD vermeldet. Beim Umsatz wurden 1,14 Mrd. USD gegenüber 868,82 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 03.12.2025 dürfte Snowflake Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 02.12.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Snowflake im Jahr 2026 1,20 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snowflake-Aktie

Snowflake-Aktie springt dank schwarzer Zahlen im zweiten Quartal an

Ausblick: Snowflake präsentiert Quartalsergebnisse

Snowflake-Aktie springt an: Umsatz von Snowflake knackt Milliardenschwelle