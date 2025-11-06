DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,12 -1,6%Nas23.181 -1,4%Bitcoin88.050 -2,6%Euro1,1545 +0,4%Öl63,34 -0,3%Gold3.985 +0,1%
Aktienentwicklung

Snowflake Aktie News: Snowflake gewinnt am Donnerstagabend an Fahrt

06.11.25 20:23 Uhr
Snowflake Aktie News: Snowflake gewinnt am Donnerstagabend an Fahrt

Die Aktie von Snowflake gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Snowflake-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Snowflake nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 0,8 Prozent auf 266,89 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Snowflake-Aktie bei 274,34 USD. Bei 268,25 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 352.726 Snowflake-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 280,48 USD. Dieser Kurs wurde am 04.11.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snowflake-Aktie derzeit noch 5,09 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 118,84 USD ab. Mit einem Kursverlust von 55,47 Prozent würde die Snowflake-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Snowflake-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Snowflake am 27.08.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,89 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snowflake ein EPS von -0,95 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Snowflake 1,14 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 868,82 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Snowflake am 03.12.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Snowflake-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 02.12.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Snowflake im Jahr 2026 1,20 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

