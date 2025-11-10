DAX23.976 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 +2,3%Nas23.362 +1,6%Bitcoin91.018 +0,3%Euro1,1545 -0,1%Öl63,41 -0,5%Gold4.095 +2,4%
Aktie im Blick

Snowflake Aktie News: Snowflake am Montagnachmittag im Plus

10.11.25 16:08 Uhr
Snowflake Aktie News: Snowflake am Montagnachmittag im Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Snowflake. Das Papier von Snowflake konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 2,2 Prozent auf 268,61 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 268,61 USD zu. In der Spitze gewann die Snowflake-Aktie bis auf 271,79 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 268,50 USD. Zuletzt wurden via New York 90.852 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Am 04.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 280,48 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snowflake-Aktie. Bei einem Wert von 119,70 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.11.2024). Derzeit notiert die Snowflake-Aktie damit 124,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Snowflake-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Snowflake gewährte am 27.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,89 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,78 Prozent auf 1,14 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 868,82 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 03.12.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Snowflake veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Snowflake rechnen Experten am 02.12.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,20 USD je Snowflake-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

Nachrichten zu Snowflake

