Snowflake Aktie News: Snowflake am Abend mit KursVerlusten

Snowflake im Fokus

Die Aktie von Snowflake gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Snowflake-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 262,26 USD abwärts.

Die Snowflake-Aktie musste um 20:07 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 262,26 USD. Die Snowflake-Aktie sank bis auf 255,00 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 260,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 327.304 Snowflake-Aktien den Besitzer.

Am 04.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 280,48 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snowflake-Aktie mit einem Kursplus von 6,95 Prozent wieder erreichen. Am 09.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 119,70 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snowflake-Aktie.

Für Snowflake-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Snowflake gewährte am 27.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,89 USD gegenüber -0,95 USD im Vorjahresquartal verkündet. Snowflake hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,14 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 868,82 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Snowflake am 03.12.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Snowflake-Anleger Experten zufolge am 02.12.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,20 USD je Aktie in den Snowflake-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snowflake-Aktie

Snowflake-Aktie springt dank schwarzer Zahlen im zweiten Quartal an

Ausblick: Snowflake präsentiert Quartalsergebnisse

Snowflake-Aktie springt an: Umsatz von Snowflake knackt Milliardenschwelle