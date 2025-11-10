DAX23.960 +1,7%Est505.664 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,22 +2,5%Nas23.537 +2,3%Bitcoin91.675 +1,1%Euro1,1563 +0,1%Öl64,01 +0,5%Gold4.114 +2,8%
Aktienkurs aktuell

Snowflake Aktie News: Snowflake am Montagabend auf grünem Terrain

10.11.25 20:23 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Snowflake. Die Aktionäre schickten das Papier von Snowflake nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 269,27 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snowflake
232,65 EUR 10,00 EUR 4,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr stieg die Snowflake-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 269,27 USD. Den Tageshöchststand markierte die Snowflake-Aktie bei 273,00 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 268,50 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 263.430 Snowflake-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 280,48 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.11.2024 (119,70 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 55,55 Prozent könnte die Snowflake-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Snowflake-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 27.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,89 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,95 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 1,14 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 868,82 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Snowflake am 03.12.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 02.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Snowflake.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Snowflake-Aktie in Höhe von 1,20 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

