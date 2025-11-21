Snowflake Aktie News: Snowflake wird am Abend ausgebremst

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Snowflake. Die Snowflake-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 3,4 Prozent auf 236,27 USD ab.

Die Snowflake-Aktie musste um 20:07 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 3,4 Prozent auf 236,27 USD. Die Snowflake-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 228,58 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 245,64 USD. Zuletzt wechselten via New York 478.131 Snowflake-Aktien den Besitzer.

Am 04.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 280,48 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,71 Prozent. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,23 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Snowflake-Aktie ist somit 49,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snowflake 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snowflake am 27.08.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,89 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,14 Mrd. USD gegenüber 942,09 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Snowflake-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.12.2025 erwartet. Snowflake dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.12.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,20 USD je Snowflake-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

