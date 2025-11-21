Snowflake Aktie News: Snowflake verbilligt sich am Freitagnachmittag

So entwickelt sich Snowflake

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Snowflake. Die Snowflake-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 238,00 USD abwärts.

Die Snowflake-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 2,7 Prozent auf 238,00 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte Snowflake-Aktie bei 237,23 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 245,64 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Snowflake-Aktien beläuft sich auf 80.545 Stück.

Am 04.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 280,48 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 17,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,23 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Snowflake-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snowflake am 27.08.2025. Snowflake hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,89 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,98 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,14 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 942,09 Mio. USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Snowflake wird am 03.12.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Snowflake-Anleger Experten zufolge am 02.12.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snowflake einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snowflake-Aktie

Palantir-Aktie mit Erholungstendenzen: Rekordzahlen überschattet von massiver Bewertungsskepsis

Snowflake-Aktie springt dank schwarzer Zahlen im zweiten Quartal an

Ausblick: Snowflake präsentiert Quartalsergebnisse