Snowflake Aktie News: Snowflake verbilligt sich am Freitagnachmittag

So entwickelt sich Snowflake

21.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Snowflake. Die Snowflake-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 238,00 USD abwärts.

Die Snowflake-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 2,7 Prozent auf 238,00 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte Snowflake-Aktie bei 237,23 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 245,64 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Snowflake-Aktien beläuft sich auf 80.545 Stück.

Am 04.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 280,48 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 17,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,23 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Snowflake-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snowflake am 27.08.2025. Snowflake hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,89 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,98 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,14 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 942,09 Mio. USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Snowflake wird am 03.12.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Snowflake-Anleger Experten zufolge am 02.12.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snowflake einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

