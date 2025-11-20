DAX23.499 +1,5%Est505.622 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.105 +2,4%Bitcoin78.526 -0,8%Euro1,1524 -0,1%Öl64,17 +0,8%Gold4.088 +0,2%
Kursentwicklung

Snowflake Aktie News: Snowflake am Nachmittag stärker

20.11.25 16:09 Uhr
Snowflake Aktie News: Snowflake am Nachmittag stärker

Die Aktie von Snowflake gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Snowflake zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,7 Prozent auf 259,89 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snowflake
224,50 EUR 5,60 EUR 2,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für das Snowflake-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 259,89 USD. Im Tageshoch stieg die Snowflake-Aktie bis auf 262,24 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 258,60 USD. Bisher wurden heute 100.704 Snowflake-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.11.2025 bei 280,48 USD. Der aktuelle Kurs der Snowflake-Aktie ist somit 7,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 120,23 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snowflake-Aktie derzeit noch 53,74 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Snowflake seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Snowflake am 27.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,89 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snowflake ein EPS von -0,95 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,14 Mrd. USD gegenüber 868,82 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Snowflake-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.12.2025 erwartet. Schätzungsweise am 02.12.2026 dürfte Snowflake die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Snowflake im Jahr 2026 1,20 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

