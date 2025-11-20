Snowflake Aktie News: Snowflake tendiert am Abend tiefer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Snowflake. Die Snowflake-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 247,80 USD abwärts.

Die Snowflake-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 247,80 USD. Bei 247,64 USD markierte die Snowflake-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 258,60 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 327.702 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.11.2025 auf bis zu 280,48 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 13,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (120,23 USD). Der derzeitige Kurs der Snowflake-Aktie liegt somit 106,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Snowflake-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Snowflake ließ sich am 27.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,89 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,14 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 868,82 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.12.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Snowflake rechnen Experten am 02.12.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,20 USD je Snowflake-Aktie belaufen.

