Blick auf Snowflake-Kurs

Snowflake Aktie News: Snowflake wird am Abend ausgebremst

22.09.25 20:25 Uhr
Die Aktie von Snowflake gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Der Snowflake-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 229,58 USD.

Die Snowflake-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr um 0,4 Prozent auf 229,58 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Snowflake-Aktie bis auf 225,44 USD. Bei 228,85 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 294.822 Snowflake-Aktien.

Am 29.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 249,99 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snowflake-Aktie mit einem Kursplus von 8,89 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 108,74 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2024). Derzeit notiert die Snowflake-Aktie damit 111,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Am 27.08.2025 äußerte sich Snowflake zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,89 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,95 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,14 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Snowflake einen Umsatz von 868,82 Mio. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Snowflake am 26.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Snowflake-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,20 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

