Snowflake Aktie News: Snowflake am Nachmittag nahe Nulllinie

Aktienentwicklung

Die Aktie von Snowflake hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Snowflake-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 196,80 USD.

Die Snowflake-Aktie kam im New York-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 196,80 USD. In der Spitze gewann die Snowflake-Aktie bis auf 200,23 USD. In der Spitze fiel die Snowflake-Aktie bis auf 196,29 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 199,00 USD. Zuletzt wechselten 116.900 Snowflake-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2025 auf bis zu 229,27 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 107,13 USD. Derzeit notiert die Snowflake-Aktie damit 83,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Snowflake-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Snowflake ließ sich am 21.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,29 USD gegenüber -0,95 USD im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig wurden 1,04 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Snowflake 868,82 Mio. USD umgesetzt.

Snowflake wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 27.08.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Snowflake rechnen Experten am 26.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Snowflake-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,10 USD fest.

