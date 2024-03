Software Aktie News: Software zeigt sich am Mittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Software. Die Software-Aktie konnte zuletzt im Hamburg-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 39,10 EUR.

Das Papier von Software konnte um 11:39 Uhr klettern und stieg im Hamburg-Handel um 0,3 Prozent auf 39,10 EUR. Bei 39,10 EUR erreichte die Software-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.665 Software-Aktien.

Bei 40,00 EUR markierte der Titel am 29.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der Software-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 24.03.2023 auf bis zu 19,17 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Software-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,067 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,83 EUR.

Am 27.07.2022 äußerte sich Software zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 226,90 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 226,90 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Software-Bilanz für Q1 2024 wird am 25.04.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Software-Aktie in Höhe von 1,71 EUR im Jahr 2024 aus.

