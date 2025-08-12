SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Montagnachmittag mit Kurseinbußen

Kursverlauf

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SoundHound AI-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 14,13 USD ab.

Die SoundHound AI-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 14,13 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SoundHound AI-Aktie bisher bei 14,11 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 14,48 USD. Zuletzt wechselten 2.229.009 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.

Am 27.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,98 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 76,81 Prozent könnte die SoundHound AI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,33 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die SoundHound AI-Aktie mit einem Verlust von 69,38 Prozent wieder erreichen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte SoundHound AI am 07.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,19 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,11 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 217,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,46 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 42,68 Mio. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte SoundHound AI Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass SoundHound AI 2025 einen Verlust in Höhe von -0,018 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

