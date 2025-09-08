SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI wird am Dienstagabend ausgebremst

So entwickelt sich SoundHound AI

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von SoundHound AI. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,2 Prozent auf 14,80 USD.

Um 20:07 Uhr fiel die SoundHound AI-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,2 Prozent auf 14,80 USD ab. Die Abwärtsbewegung der SoundHound AI-Aktie ging bis auf 14,65 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,00 USD. Von der SoundHound AI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.389.083 Stück gehandelt.

Am 27.12.2024 markierte das Papier bei 24,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 68,81 Prozent hinzugewinnen. Bei 4,40 USD fiel das Papier am 10.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 70,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SoundHound AI-Aktie.

SoundHound AI ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,19 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,11 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SoundHound AI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 217,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 42,68 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 13,46 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,018 USD je SoundHound AI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SoundHound AI-Aktie

SoundHound-Aktie explodiert: Umsatz von SoundHound steigt auf neuen Rekordwert

Ausblick: SoundHound AI präsentiert Quartalsergebnisse

Analysten: Darum steht die aktuelle Rally am US-Aktienmarkt auf tönernen Füßen