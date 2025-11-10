SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Nachmittag im Plus

So bewegt sich SoundHound AI

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von SoundHound AI konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 14,26 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das SoundHound AI-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 14,26 USD. Die SoundHound AI-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 14,96 USD aus. Mit einem Wert von 14,96 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.843.144 SoundHound AI-Aktien.

Am 27.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 24,98 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SoundHound AI-Aktie somit 42,90 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2024 auf bis zu 5,98 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die SoundHound AI-Aktie damit 138,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

SoundHound AI gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,27 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SoundHound AI ein EPS von -0,11 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat SoundHound AI im vergangenen Quartal 42,05 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 212,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SoundHound AI 13,46 Mio. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass SoundHound AI im Jahr 2025 -0,203 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SoundHound AI-Aktie

SoundHound-Aktie dreht ins Plus: Umsatz springt erneut hoch - doch rote Zahlen bleiben

Ausblick: SoundHound AI gewährt Anlegern Blick in die Bücher

SoundHound-Aktie explodiert: Umsatz von SoundHound steigt auf neuen Rekordwert