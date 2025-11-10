SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Abend stärker

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von SoundHound AI. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,3 Prozent auf 14,47 USD zu.

Um 20:08 Uhr sprang die SoundHound AI-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 14,47 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SoundHound AI-Aktie bisher bei 14,96 USD. Bei 14,96 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.955.557 SoundHound AI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,98 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SoundHound AI-Aktie mit einem Kursplus von 72,66 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2024 (5,98 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die SoundHound AI-Aktie 141,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 06.11.2025 hat SoundHound AI die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,27 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 42,05 Mio. USD – ein Plus von 212,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SoundHound AI 13,46 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

SoundHound AI dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,203 USD je Aktie in den SoundHound AI-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SoundHound AI-Aktie

SoundHound-Aktie dreht ins Plus: Umsatz springt erneut hoch - doch rote Zahlen bleiben

Ausblick: SoundHound AI gewährt Anlegern Blick in die Bücher

SoundHound-Aktie explodiert: Umsatz von SoundHound steigt auf neuen Rekordwert