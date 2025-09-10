SoundHound AI Aktie News: Anleger decken sich am Abend mit SoundHound AI ein

Kurs der SoundHound AI

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das SoundHound AI-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 5,2 Prozent auf 14,79 USD.

Das Papier von SoundHound AI legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 5,2 Prozent auf 14,79 USD. Bei 14,89 USD erreichte die SoundHound AI-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,00 USD. Zuletzt wechselten 4.864.284 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 24,98 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.12.2024). Gewinne von 68,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 03.10.2024 auf bis zu 4,46 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 69,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SoundHound AI am 07.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 42,68 Mio. USD gegenüber 13,46 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte SoundHound AI Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,005 USD je SoundHound AI-Aktie belaufen.

