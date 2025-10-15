DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.304 +0,6%Top 10 Crypto15,22 -1,2%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.491 -2,1%Euro1,1645 +0,3%Öl62,11 -0,3%Gold4.211 +1,7%
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI tritt am Abend auf der Stelle

15.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von SoundHound AI hat am Mittwochabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 20,88 USD zeigte sich die SoundHound AI-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.

Im NASDAQ-Handel kam die SoundHound AI-Aktie um 20:08 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 20,88 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SoundHound AI-Aktie bisher bei 21,88 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die SoundHound AI-Aktie bis auf 20,22 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,65 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 8.846.736 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.12.2024 bei 24,98 USD. Gewinne von 19,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2024 bei 4,87 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 76,68 Prozent.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,19 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,11 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SoundHound AI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 217,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 42,68 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 13,46 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,003 USD je SoundHound AI-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

