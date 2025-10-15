SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich
Die Aktie von SoundHound AI gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die SoundHound AI-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 21,40 USD.
Die SoundHound AI-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 21,40 USD. Bei 21,88 USD erreichte die SoundHound AI-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,65 USD. Der Tagesumsatz der SoundHound AI-Aktie belief sich zuletzt auf 2.499.674 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 24,98 USD erreichte der Titel am 27.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,71 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,87 USD am 24.10.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SoundHound AI-Aktie derzeit noch 77,24 Prozent Luft nach unten.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte SoundHound AI am 07.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SoundHound AI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 217,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 42,68 Mio. USD im Vergleich zu 13,46 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte SoundHound AI am 06.11.2025 präsentieren.
Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,003 USD je SoundHound AI-Aktie.
