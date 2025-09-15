DAX23.330 -1,8%ESt505.376 -1,2%Top 10 Crypto15,95 -0,3%Dow45.720 -0,4%Nas22.336 -0,1%Bitcoin97.226 -0,9%Euro1,1838 +0,6%Öl68,32 +1,3%Gold3.685 +0,2%
Aktienentwicklung

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Nachmittag mit Abschlägen

16.09.25 16:10 Uhr
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SoundHound AI. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,4 Prozent auf 13,85 USD.

Die SoundHound AI-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 2,4 Prozent im Minus bei 13,85 USD. Die SoundHound AI-Aktie sank bis auf 13,83 USD. Bei 14,30 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2.049.699 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.

Am 27.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,98 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 80,39 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 4,46 USD. Der derzeitige Kurs der SoundHound AI-Aktie liegt somit 210,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SoundHound AI am 07.08.2025. SoundHound AI vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,19 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,11 USD je Aktie erwirtschaftet. SoundHound AI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 42,68 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 217,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,46 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass SoundHound AI 2025 einen Verlust in Höhe von -0,003 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

