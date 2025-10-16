SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

So bewegt sich SoundHound AI

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die SoundHound AI-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 21,51 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die SoundHound AI-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 21,51 USD. Kurzfristig markierte die SoundHound AI-Aktie bei 22,16 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 21,69 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.992.710 SoundHound AI-Aktien.

Am 27.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 24,98 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 16,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 4,87 USD erreichte der Anteilsschein am 24.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 77,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

SoundHound AI ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 217,09 Prozent auf 42,68 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,46 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,003 USD je SoundHound AI-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SoundHound AI-Aktie

SoundHound-Aktie explodiert: Umsatz von SoundHound steigt auf neuen Rekordwert

Ausblick: SoundHound AI präsentiert Quartalsergebnisse

Analysten: Darum steht die aktuelle Rally am US-Aktienmarkt auf tönernen Füßen