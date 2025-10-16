DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.291 -0,3%Top 10 Crypto14,97 -1,6%Nas22.531 -0,6%Bitcoin92.713 -2,5%Euro1,1688 +0,4%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 HENSOLDT HAG000 NEL ASA A0B733 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX schließt freundlich -- US-Börsen tiefer -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Top News
Eurokurs steigt zum US-Dollar den dritten Handelstag in Folge - die Gründe Eurokurs steigt zum US-Dollar den dritten Handelstag in Folge - die Gründe
Stellantis-Aktie: Stellantis sucht nach neuem Modell für Werk in Ontario Stellantis-Aktie: Stellantis sucht nach neuem Modell für Werk in Ontario
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Kursverlauf

SoundHound AI Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von SoundHound AI

16.10.25 20:23 Uhr
SoundHound AI Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von SoundHound AI

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der SoundHound AI-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,0 Prozent auf 20,75 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SoundHound AI
20,85 USD -0,55 USD -2,57%
Charts|News|Analysen

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,0 Prozent auf 20,75 USD. Das bisherige Tagestief markierte SoundHound AI-Aktie bei 20,23 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,69 USD. Der Tagesumsatz der SoundHound AI-Aktie belief sich zuletzt auf 6.146.000 Aktien.

Am 27.12.2024 markierte das Papier bei 24,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,36 Prozent könnte die SoundHound AI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,87 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 76,53 Prozent.

Am 07.08.2025 hat SoundHound AI die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SoundHound AI -0,11 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat SoundHound AI 42,68 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 217,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,46 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,003 USD je Aktie in den SoundHound AI-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SoundHound AI-Aktie

SoundHound-Aktie explodiert: Umsatz von SoundHound steigt auf neuen Rekordwert

Ausblick: SoundHound AI präsentiert Quartalsergebnisse

Analysten: Darum steht die aktuelle Rally am US-Aktienmarkt auf tönernen Füßen

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf SoundHound AI

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SoundHound AI

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu SoundHound AI

DatumMeistgelesen
Wer­bung