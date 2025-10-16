SoundHound AI Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von SoundHound AI

Kursverlauf

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der SoundHound AI-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,0 Prozent auf 20,75 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,0 Prozent auf 20,75 USD. Das bisherige Tagestief markierte SoundHound AI-Aktie bei 20,23 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,69 USD. Der Tagesumsatz der SoundHound AI-Aktie belief sich zuletzt auf 6.146.000 Aktien.

Am 27.12.2024 markierte das Papier bei 24,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,36 Prozent könnte die SoundHound AI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,87 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 76,53 Prozent.

Am 07.08.2025 hat SoundHound AI die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SoundHound AI -0,11 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat SoundHound AI 42,68 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 217,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,46 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,003 USD je Aktie in den SoundHound AI-Büchern.

