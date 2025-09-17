DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,55 +1,4%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.580 +1,1%Euro1,1785 -0,3%Öl67,56 -0,5%Gold3.646 -0,4%
So bewegt sich SoundHound AI

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI schießt am Abend hoch

18.09.25 20:25 Uhr
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI schießt am Abend hoch

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von SoundHound AI. Zuletzt konnte die Aktie von SoundHound AI zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 5,1 Prozent auf 15,89 USD.

SoundHound AI
15,71 USD 0,59 USD 3,90%
Um 20:08 Uhr stieg die SoundHound AI-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 5,1 Prozent auf 15,89 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die SoundHound AI-Aktie bei 16,25 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,55 USD. Von der SoundHound AI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.815.951 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.12.2024 bei 24,98 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 57,17 Prozent könnte die SoundHound AI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,46 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die SoundHound AI-Aktie mit einem Verlust von 71,96 Prozent wieder erreichen.

Am 07.08.2025 legte SoundHound AI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 217,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 42,68 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,46 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SoundHound AI einen Verlust von -0,003 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

