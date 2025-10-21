SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Dienstagabend tiefer

So entwickelt sich SoundHound AI

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die SoundHound AI-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,7 Prozent auf 18,36 USD.

Die SoundHound AI-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,7 Prozent auf 18,36 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die SoundHound AI-Aktie bis auf 18,36 USD. Mit einem Wert von 18,93 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der SoundHound AI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.433.018 Stück gehandelt.

Am 27.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,98 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SoundHound AI-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,87 USD am 24.10.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die SoundHound AI-Aktie mit einem Verlust von 73,47 Prozent wieder erreichen.

SoundHound AI gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat SoundHound AI 42,68 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 217,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,46 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Laut Analysten dürfte SoundHound AI im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,003 USD einfahren.

