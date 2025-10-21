DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,11 +1,0%Nas22.987 ±-0,0%Bitcoin96.336 +1,4%Euro1,1604 -0,4%Öl61,38 +0,7%Gold4.107 -5,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Apple 865985 Amazon 906866 HENSOLDT HAG000 Plug Power A1JA81 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt auf Handelsdeal: Dow fester -- DAX schließt nach Richtungssuche im Plus -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswerte, Beyond Meat im Fokus
Top News
Handelskonflikt und Tech-Giganten im Blick: DAX kann nach Richtungssuche etwas höher schließen Handelskonflikt und Tech-Giganten im Blick: DAX kann nach Richtungssuche etwas höher schließen
Ausblick: IBM präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: IBM präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
So entwickelt sich SoundHound AI

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Dienstagabend tiefer

21.10.25 20:23 Uhr
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Dienstagabend tiefer

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die SoundHound AI-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,7 Prozent auf 18,36 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SoundHound AI
18,10 USD -0,96 USD -5,04%
Charts|News|Analysen

Die SoundHound AI-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,7 Prozent auf 18,36 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die SoundHound AI-Aktie bis auf 18,36 USD. Mit einem Wert von 18,93 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der SoundHound AI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.433.018 Stück gehandelt.

Am 27.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,98 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SoundHound AI-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,87 USD am 24.10.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die SoundHound AI-Aktie mit einem Verlust von 73,47 Prozent wieder erreichen.

SoundHound AI gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat SoundHound AI 42,68 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 217,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,46 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Laut Analysten dürfte SoundHound AI im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,003 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SoundHound AI-Aktie

SoundHound-Aktie explodiert: Umsatz von SoundHound steigt auf neuen Rekordwert

Ausblick: SoundHound AI präsentiert Quartalsergebnisse

Analysten: Darum steht die aktuelle Rally am US-Aktienmarkt auf tönernen Füßen

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf SoundHound AI

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SoundHound AI

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Nachrichten zu SoundHound AI

DatumMeistgelesen
Wer­bung