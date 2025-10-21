SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI tendiert am Nachmittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die SoundHound AI-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 18,99 USD.

Der SoundHound AI-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 18,99 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SoundHound AI-Aktie bisher bei 18,72 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,93 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 914.535 SoundHound AI-Aktien.

Bei 24,98 USD markierte der Titel am 27.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SoundHound AI-Aktie mit einem Kursplus von 31,52 Prozent wieder erreichen. Am 24.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,87 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 74,35 Prozent könnte die SoundHound AI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 07.08.2025 hat SoundHound AI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SoundHound AI -0,11 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 42,68 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SoundHound AI 13,46 Mio. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht.

In der SoundHound AI-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,003 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

