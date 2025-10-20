DAX24.259 +1,8%Est505.681 +1,3%MSCI World4.348 +1,2%Top 10 Crypto14,91 +4,4%Nas23.017 +1,5%Bitcoin95.206 +2,2%Euro1,1649 -0,1%Öl60,91 -0,7%Gold4.362 +2,6%
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI macht am Montagabend Boden gut

20.10.25 20:23 Uhr
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI macht am Montagabend Boden gut

Die Aktie von SoundHound AI zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die SoundHound AI-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Das Papier von SoundHound AI legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 19,30 USD. Die SoundHound AI-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 20,17 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 19,70 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 4.033.189 SoundHound AI-Aktien.

Am 27.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,98 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,44 Prozent könnte die SoundHound AI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,87 USD am 24.10.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die SoundHound AI-Aktie mit einem Verlust von 74,76 Prozent wieder erreichen.

Am 07.08.2025 lud SoundHound AI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,19 USD gegenüber -0,11 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat SoundHound AI mit einem Umsatz von insgesamt 42,68 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,46 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 217,09 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte SoundHound AI am 06.11.2025 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,003 USD je SoundHound AI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

