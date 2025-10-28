SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Dienstagnachmittag höher

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SoundHound AI. Die Aktionäre schickten das Papier von SoundHound AI nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 18,46 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die SoundHound AI-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 18,46 USD. Die SoundHound AI-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 18,61 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,31 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.334.884 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 24,98 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.12.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 35,29 Prozent könnte die SoundHound AI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,98 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SoundHound AI-Aktie 271,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

SoundHound AI veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,19 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,11 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 42,68 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 217,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SoundHound AI einen Umsatz von 13,46 Mio. USD eingefahren.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von SoundHound AI.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,003 USD je SoundHound AI-Aktie in den Büchern stehen.

