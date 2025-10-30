DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -3,8%Nas23.581 -1,6%Bitcoin92.488 -2,5%Euro1,1569 -0,3%Öl64,70 -0,3%Gold4.017 +1,8%
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich stabil -- Wall Street schließen im Minus -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Coinbase-Aktie fester: Krypto-Riese schlägt Erwartungen
Reddit-Aktie steigt: Social Media-Konzern meldet mehr Umsatz und Gewinn
So bewegt sich SoundHound AI

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI knickt am Donnerstagabend ein

30.10.25 20:23 Uhr
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI knickt am Donnerstagabend ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von SoundHound AI. Der SoundHound AI-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 5,5 Prozent auf 17,16 USD.

SoundHound AI
16,87 USD -1,28 USD -7,05%
Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 5,5 Prozent auf 17,16 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die SoundHound AI-Aktie bis auf 17,04 USD. Bei 17,69 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 4.916.728 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.

Bei 24,98 USD markierte der Titel am 27.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,54 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2024 bei 4,98 USD. Mit Abgaben von 71,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 07.08.2025 äußerte sich SoundHound AI zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SoundHound AI -0,11 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 42,68 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 217,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SoundHound AI einen Umsatz von 13,46 Mio. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte SoundHound AI am 06.11.2025 präsentieren. SoundHound AI dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass SoundHound AI 2025 einen Verlust in Höhe von -0,003 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SoundHound AI-Aktie

SoundHound-Aktie explodiert: Umsatz von SoundHound steigt auf neuen Rekordwert

Ausblick: SoundHound AI präsentiert Quartalsergebnisse

Analysten: Darum steht die aktuelle Rally am US-Aktienmarkt auf tönernen Füßen

