SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 17,27 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das SoundHound AI-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 17,27 USD. Die SoundHound AI-Aktie legte bis auf 17,35 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 17,29 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.450.229 SoundHound AI-Aktien.

Am 27.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 24,98 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SoundHound AI-Aktie derzeit noch 44,66 Prozent Luft nach oben. Am 05.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,98 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SoundHound AI-Aktie derzeit noch 71,18 Prozent Luft nach unten.

Am 07.08.2025 legte SoundHound AI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,11 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 42,68 Mio. USD gegenüber 13,46 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von SoundHound AI wird am 06.11.2025 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte SoundHound AI möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,003 USD je Aktie in den SoundHound AI-Büchern.

