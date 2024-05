SPI aktuell: SPI-Börsianer greifen zum Start zu

Index-Performance

Das macht der SPI am ersten Tag der Woche.

Am Montag notiert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,11 Prozent höher bei 15.953,62 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 1,939 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,103 Prozent leichter bei 15.919,94 Punkten in den Handel, nach 15.936,35 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 15.953,62 Punkte, das Tagestief hingegen 15.919,94 Zähler.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, einen Stand von 15.136,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.02.2024, wurde der SPI mit einer Bewertung von 14.901,70 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, wies der SPI 15.066,43 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 9,50 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 16.048,92 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.455,60 Punkten erreicht.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell EFG International (+ 4,25 Prozent auf 12,76 CHF), ASMALLWORLD (+ 3,25 Prozent auf 1,59 CHF), Meyer Burger (+ 1,90 Prozent auf 0,01 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 1,60 Prozent auf 9,51 CHF) und SKAN (+ 1,48 Prozent auf 82,20 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil ONE swiss bank (-11,63 Prozent auf 3,80 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-4,48 Prozent auf 0,55 CHF), Kudelski (-3,01 Prozent auf 1,45 CHF), Orior (-2,65 Prozent auf 62,40 CHF) und Edisun Power Europe (-1,61 Prozent auf 91,50 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 7.813.168 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 237,735 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

Die Talenthouse-Aktie weist mit 0,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,02 Prozent bei der Adecco SA-Aktie an.

Redaktion finanzen.net