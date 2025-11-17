DAX23.908 +0,1%Est505.688 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,5%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.293 +1,2%Euro1,1601 -0,2%Öl63,93 -0,6%Gold4.076 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T SAP 716460 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen im Minus -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft -- Geely, SUSS MicroTec, Formycon im Fokus
Top News
Aktien von Samsung und SK hynix steigen deutlich: Höhere Nachfrage und potenziell höhere Preise Aktien von Samsung und SK hynix steigen deutlich: Höhere Nachfrage und potenziell höhere Preise
DAX nach durchwachsener Vorwoche mit Stabilisierungsversuch - Jahresendrally fraglich DAX nach durchwachsener Vorwoche mit Stabilisierungsversuch - Jahresendrally fraglich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Investmentbeispiel

SPI-Papier Georg Fischer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Georg Fischer-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

17.11.25 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Georg Fischer-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Georg Fischer AG
52,55 CHF -0,20 CHF -0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Georg Fischer-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Georg Fischer-Aktie an diesem Tag bei 31,55 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in das Georg Fischer-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 31,696 Georg Fischer-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.671,95 CHF, da sich der Wert einer Georg Fischer-Aktie am 14.11.2025 auf 52,75 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 67,19 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Georg Fischer betrug jüngst 4,32 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Georg Fischer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Georg Fischer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Georg Fischer AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung