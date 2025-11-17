SPI-Papier Georg Fischer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Georg Fischer-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Investmentbeispiel

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Georg Fischer-Aktien gewesen.

Die Georg Fischer-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Georg Fischer-Aktie an diesem Tag bei 31,55 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in das Georg Fischer-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 31,696 Georg Fischer-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.671,95 CHF, da sich der Wert einer Georg Fischer-Aktie am 14.11.2025 auf 52,75 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 67,19 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Georg Fischer betrug jüngst 4,32 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net