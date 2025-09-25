SPI-Titel BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BELIMO von vor 5 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in BELIMO-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Die BELIMO-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 348,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in das BELIMO-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,874 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 29.09.2025 auf 824,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.367,82 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 136,78 Prozent.
BELIMO wurde am Markt mit 10,04 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
