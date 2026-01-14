SPI-Wert MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine MindMaze Therapeutics-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

MindMaze Therapeutics-Investition

Vor Jahren in MindMaze Therapeutics eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 16.01.2016 wurde das MindMaze Therapeutics-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die MindMaze Therapeutics-Aktie 20,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in die MindMaze Therapeutics-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 50,000 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des MindMaze Therapeutics-Papiers auf 1,45 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 72,30 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 92,77 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von MindMaze Therapeutics bezifferte sich zuletzt auf 223,10 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

