SPI-Wert Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pierer Mobility (ex KTM Industries) von vor 10 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Aktie Investoren gebracht.
Werte in diesem Artikel
Vor 10 Jahren wurde das Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Papier via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 36,69 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 272,554 Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 4.611,61 EUR, da sich der Wert eines Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Papiers am 18.08.2025 auf 16,92 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 53,88 Prozent verringert.
Pierer Mobility (ex KTM Industries) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 592,42 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Pierer Mobility (ex KTM Industries)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pierer Mobility (ex KTM Industries)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Pierer Mobility (ex KTM Industries)
Analysen zu Pierer Mobility (ex KTM Industries)
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2010
|BRAIN FORCE halten
|SES Research/ Warburg Gruppe
|13.05.2010
|BRAIN FORCE halten
|SES Research/ Warburg Gruppe
|18.12.2009
|BRAIN FORCE kaufen
|SES Research GmbH
|16.11.2009
|BRAIN FORCE halten
|SES Research GmbH
|24.08.2009
|BRAIN FORCE halten
|SES Research GmbH
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.12.2009
|BRAIN FORCE kaufen
|SES Research GmbH
|14.11.2008
|BRAIN FORCE kaufen
|SES Research GmbH
|09.07.2007
|BRAIN FORCE buy
|HypoVereinsbank
|29.05.2007
|BRAIN FORCE buy
|HypoVereinsbank
|10.05.2007
|BRAIN FORCE buy
|HypoVereinsbank
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2010
|BRAIN FORCE halten
|SES Research/ Warburg Gruppe
|13.05.2010
|BRAIN FORCE halten
|SES Research/ Warburg Gruppe
|16.11.2009
|BRAIN FORCE halten
|SES Research GmbH
|24.08.2009
|BRAIN FORCE halten
|SES Research GmbH
|15.05.2009
|BRAIN FORCE halten
|SES Research GmbH
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2007
|BRAIN FORCE sell
|Minerva Investments
|20.08.2007
|BRAIN FORCE Downgrade
|Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Pierer Mobility (ex KTM Industries) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen