SPI-Wert Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pierer Mobility (ex KTM Industries) von vor 10 Jahren eingebracht

Lukrative Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Anlage?

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Papier via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 36,69 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 272,554 Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 4.611,61 EUR, da sich der Wert eines Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Papiers am 18.08.2025 auf 16,92 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 53,88 Prozent verringert.

Pierer Mobility (ex KTM Industries) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 592,42 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

