Neues Ukraine-Treffen im Fokus: DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- Palo Alto Networks-Gewinn enttäuscht - Ausblick macht Hoffnung -- NVIDIA, Rüstungsaktien, Apple, Novo Nordisk, Intel im Fokus
Intel-Aktie mit deutlichen Gewinnen: SoftBank steigt mit Milliarden-Investition bei Intel ein
Analysten sehen begrenztes Kurspotenzial für Apple-Aktie nach Kritik an Produktplanung
Lukrative Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Anlage?

SPI-Wert Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pierer Mobility (ex KTM Industries) von vor 10 Jahren eingebracht

19.08.25 10:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Aktie Investoren gebracht.

Aktien
Pierer Mobility (ex KTM Industries)
16,76 EUR -0,36 EUR -2,10%
Vor 10 Jahren wurde das Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Papier via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 36,69 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 272,554 Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 4.611,61 EUR, da sich der Wert eines Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Papiers am 18.08.2025 auf 16,92 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 53,88 Prozent verringert.

Pierer Mobility (ex KTM Industries) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 592,42 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

