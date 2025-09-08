Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Mittag mit stabiler Tendenz

DAX23.692 -0,5%ESt505.363 ±0,0%Top 10 Crypto15,79 -0,1%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin95.826 +0,6%Euro1,1741 -0,2%Öl66,62 +0,6%Gold3.651 +0,4%
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Die Aktie von Standard Chartered hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Standard Chartered-Aktie notierte im London-Handel zuletzt bei 13,90 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Standard Chartered-Aktie zeigte sich um 11:47 Uhr im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 13,90 GBP an der Tafel. Zwischenzeitlich stieg die Standard Chartered-Aktie sogar auf 13,96 GBP. Die Standard Chartered-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,82 GBP nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,92 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 308.997 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 14,33 GBP erreichte der Titel am 14.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2024 bei 7,48 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Verlust von 46,20 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Standard Chartered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,290 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,438 USD.

Standard Chartered veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,54 GBP gegenüber 0,29 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 7,88 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 5,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Standard Chartered am 30.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Standard Chartered möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Standard Chartered-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,03 USD fest.

Redaktion finanzen.net

