Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Standard Chartered. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 14,21 GBP zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 14,21 GBP zu. Zwischenzeitlich stieg die Standard Chartered-Aktie sogar auf 14,26 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,02 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Standard Chartered-Aktien beläuft sich auf 1.015.244 Stück.

Am 14.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,33 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,84 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2024 auf bis zu 7,48 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,36 Prozent.

Standard Chartered-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,290 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,438 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Standard Chartered am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 GBP gegenüber 0,29 GBP im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,88 Mrd. GBP – eine Minderung von 5,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,32 Mrd. GBP eingefahren.

Standard Chartered wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Standard Chartered im Jahr 2025 2,03 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

