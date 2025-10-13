Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Montagmittag mit roter Tendenz

Kurs der Standard Chartered

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Standard Chartered-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 14,44 GBP ab.

Die Standard Chartered-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 14,44 GBP abwärts. Im Tief verlor die Standard Chartered-Aktie bis auf 14,40 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,44 GBP. Der Tagesumsatz der Standard Chartered-Aktie belief sich zuletzt auf 733.428 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,15 GBP) erklomm das Papier am 10.10.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Standard Chartered-Aktie 4,85 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.10.2024 Kursverluste bis auf 8,20 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Verlust von 43,21 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,290 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,568 USD je Standard Chartered-Aktie.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,54 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Standard Chartered 0,29 GBP je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,88 Mrd. GBP – eine Minderung von 5,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,32 Mrd. GBP eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Standard Chartered am 30.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Standard Chartered-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,23 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

