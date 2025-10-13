DAX24.358 +0,5%Est505.558 +0,5%MSCI World4.284 +1,1%Top 10 Crypto15,80 +3,1%Nas22.637 +2,0%Bitcoin98.872 -0,4%Euro1,1569 -0,4%Öl63,70 +2,6%Gold4.099 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alibaba A117ME Tesla A1CX3T Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Entspannung nach Trumps Zolldrohung: DAX erholt -- Wall Street fester -- HENSOLDT mit neuer Kooperation -- Gold auf Rekordjagd -- DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, BP, NEL, AMD im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: So verdoppelst Du Deine Rendite in einem Jahr! - Projekt Target 100 Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: So verdoppelst Du Deine Rendite in einem Jahr! - Projekt Target 100
Wasserstoff-Branche unter Druck: NEL ASA-Aktie kämpft gegen Branchenschwäche Wasserstoff-Branche unter Druck: NEL ASA-Aktie kämpft gegen Branchenschwäche
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.
Aktie im Fokus

Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Montagnachmittag verlustreich

13.10.25 16:08 Uhr
Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Montagnachmittag verlustreich

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Standard Chartered-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 14,42 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Standard Chartered plc
16,60 EUR -0,10 EUR -0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Standard Chartered-Aktie musste um 15:51 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 14,42 GBP. Das Tagestief markierte die Standard Chartered-Aktie bei 14,33 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,44 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Standard Chartered-Aktien beläuft sich auf 1.243.394 Stück.

Bei 15,15 GBP erreichte der Titel am 10.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 5,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.10.2024 (8,20 GBP). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,568 USD, nach 0,290 GBP im Jahr 2024.

Am 31.07.2025 legte Standard Chartered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,54 GBP gegenüber 0,29 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7,88 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 8,32 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Standard Chartered-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,23 USD je Standard Chartered-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie

Bitcoin wieder über 100.000-Dollar-Marke: Analyst von Standard Chartered revidiert Prognose

FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Standard Chartered-Anleger freuen

Krypto-Initiativen der Deutschen Bank gewinnen in den USA offenbar an Dynamik

Ausgewählte Hebelprodukte auf Standard Chartered

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Standard Chartered

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

Nachrichten zu Standard Chartered plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Standard Chartered plc

DatumRatingAnalyst
27.10.2022Standard Chartered BuyDeutsche Bank AG
26.10.2022Standard Chartered BuyUBS AG
23.04.2021Standard Chartered buyJefferies & Company Inc.
17.09.2019Standard Chartered overweightJP Morgan Chase & Co.
31.08.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2022Standard Chartered BuyDeutsche Bank AG
26.10.2022Standard Chartered BuyUBS AG
23.04.2021Standard Chartered buyJefferies & Company Inc.
17.09.2019Standard Chartered overweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2018Standard Chartered Conviction BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
31.08.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
01.08.2018Standard Chartered HoldHSBC
03.07.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
03.05.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
15.01.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.05.2018Standard Chartered UnderweightBarclays Capital
02.08.2017Standard Chartered UnderperformCredit Suisse Group
06.03.2017Standard Chartered SellDeutsche Bank AG
14.12.2016Standard Chartered SellDeutsche Bank AG
27.06.2016Standard Chartered SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Standard Chartered plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen