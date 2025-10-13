Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Montagnachmittag verlustreich
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Standard Chartered-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 14,42 GBP.
Die Standard Chartered-Aktie musste um 15:51 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 14,42 GBP. Das Tagestief markierte die Standard Chartered-Aktie bei 14,33 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,44 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Standard Chartered-Aktien beläuft sich auf 1.243.394 Stück.
Bei 15,15 GBP erreichte der Titel am 10.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 5,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.10.2024 (8,20 GBP). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,568 USD, nach 0,290 GBP im Jahr 2024.
Am 31.07.2025 legte Standard Chartered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,54 GBP gegenüber 0,29 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7,88 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 8,32 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Die Standard Chartered-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,23 USD je Standard Chartered-Aktie.
