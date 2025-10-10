Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Mittag mit angezogener Handbremse
Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Standard Chartered. Die Standard Chartered-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via London bei 14,56 GBP.
Die Standard Chartered-Aktie bewegte sich um 11:49 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 14,56 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Standard Chartered-Aktie bei 14,65 GBP. Das Tagestief markierte die Standard Chartered-Aktie bei 14,43 GBP. Bei 14,43 GBP eröffnete der Anteilsschein. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 443.058 Standard Chartered-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 15,15 GBP markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Kursplus von 4,02 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.10.2024 bei 8,20 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie.
Standard Chartered ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,54 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Standard Chartered mit einem Umsatz von insgesamt 7,88 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 5,33 Prozent verringert.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Standard Chartered-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.
