Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 14,70 GBP.

Die Standard Chartered-Aktie gab im London-Handel um 15:53 Uhr um 0,6 Prozent auf 14,70 GBP nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Standard Chartered-Aktie bisher bei 14,63 GBP. Bei 15,10 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via London 1.554.871 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,15 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.10.2024 bei 8,17 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,45 Prozent.

Am 31.07.2025 hat Standard Chartered die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,54 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 7,88 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 5,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Standard Chartered rechnen Experten am 29.10.2026.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie

Bitcoin wieder über 100.000-Dollar-Marke: Analyst von Standard Chartered revidiert Prognose

FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Standard Chartered-Anleger freuen

Krypto-Initiativen der Deutschen Bank gewinnen in den USA offenbar an Dynamik